EE.UU. confisca la carga de 4 petroleros que supuestamente transportaban gasolina de Irán a Venezuela

Estados Unidos confiscó el cargamento de cuatro tanqueros que supuestamente trasladaban combustible de Irán con destino a Venezuela, en una nueva escalada de tensiones contra dos gobiernos a los que Washington se opone.

El Departamento de Justicia informó este viernes en un comunicado que confiscó “aproximadamente 1,116 millones de barriles de petróleo” con la colaboración de “socios extranjeros” que no identificó.

“Después de la ejecución de la orden de decomiso de Estados Unidos, la marina de Irán abordó por la fuerza un barco no relacionado en un aparente intento de recuperar el petróleo incautado, pero no tuvo éxito”, detalló.

El Comando Central de las fuerzas armadas de EE.UU. compartió un video en Twitter del supuesto intento de Irán por recuperar el cargamento asegurado.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020