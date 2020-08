“Me apuntó en la frente”: Salvador Cabañas recordó su ataque en el Bar-Bar

El futbolista paraguayo perdió su patrimonio y se quedó sin la oportunidad de jugar el Mundial de 2010

Salvador Cabañas fue una estrella en el futbol paraguayo, su alcance fue tanto que en América se convirtió en ídolo, pero el destino lo puso en el lugar y las circunstancias equivocadas, un destino infortuito cuando más luz irradiaba.

A 10 años del atentado que sufrió en el Bar Bar de la Ciudad de México donde José Jorge Balderas, alias el “JJ”, le dio un un balazo con el que casi pierde la vida, “El Mariscal” recordó lo ocurrido y lamentó haber salido de fiesta aquella noche.

“Lo que siempre me digo es para qué fui yo a ese lugar, por qué no estuve en casa con la familia, con los seres queridos. Yo me quedé tranquilamente, él estaba temblando con la pistola en la mano apuntándome, yo sabía que no iba a morir. Sabía que no iba a morir porque una pistola de cerca no te puede hacer mucho daño, no va a tener la velocidad que debe de tener”, recordó Cabañas, en entrevista para SuperDeportivoAM.

Las secuelas fueron severas, y a pesar de años de rehabilitación física y psicológica, nunca estará al 100%, pues no solo perdió en el aspecto de salud, sino también a muchas personas que consideraba amigos.

“Es el único problema que tengo, la visión del ojo izquierdo, por eso me retiré del futbol, porque no veo bien, de costado no veo, de frente sí. Cuando jugaba tenía supuestamente muchos amigos, venían, estaban conmigo siempre, y cuando pasó lo que pasó nadie estuvo a mi lado. Tengo contados amigos ahora, en ese momento supe los verdaderos amigos, me vinieron a visitar, pero otros nunca llegaron” explicó el paraguayo quien estaba cerca de jugar su primer Mundial en Sudáfrica 2010.

"Yo le preguntaría por qué hizo eso, qué tenía que ver yo, para qué destruyó una carrera positiva, por qué me quitó eso”. Cruda entrevista con Salvador Cabañas, ídolo del América. 👇👇https://t.co/ueIRbhLma5 — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 13, 2020

En la actualidad, Cabañas es asistente técnico de un equipo de la segunda división de su país; y a pesar del gran cariño que tiene hacia América, explicó que desde hace tiempo no tiene contacto con el club aunque algún día le gustaría volver.