“Una niña grande”: Alaïa inicia un nuevo ciclo escolar y llena de orgullo a Adamari López

View this post on Instagram

Hoy es viernes de película y descanso en casa! @alaia disfruta mucho que nos sentemos a ver una película en familia y comer popcorn. Hoy volveremos a disfrutar el Movie Time Popcorn de @ww que tanto nos encanta! Especialmente a la hora de prepararlo, pues nos divertimos muchísimo en la cocina! Cuál pelicula nos recomiendan ver??? #elretodeada #mimetaww #wellnessthatworks #myWW #embajadoradeWW #ad