Autoridades identifican a sospechoso de iniciar el Ranch Fire en Azusa

Osmin Palencia fue identificado por la policía de Azusa como un sospechoso de causar el fuego, y advierten que es violento

La policía identificó a un sospechoso en relación con el inicio del incendio Ranch en el condado de Los Ángeles cuando los residentes de Azusa regresaban a casa el viernes después de que se levantaran las órdenes de evacuación que se dieron a causa del llamado inicialmente Ranch Fire, que ahora se ha denominado como Ranch2Fire.

Azusa Police along with @LACoFDPIO Arson Investigators have been conducting a joint investigation of yesterday's #ranchfire. A suspect has been identified and is being sought for questioning. Please see press release for details.#azusa #CityofAzusa #AzusaPD pic.twitter.com/io2DPi9qMU — Azusa Police (@AzusaPD) August 15, 2020

Las autoridades de California están buscando a un hombre que se cree que está relacionado con este incendio forestal en Los Ángeles que ya ha afectado 2,500 acres desde que posiblemente se inició el jueves por la tarde.

El sospechoso de incendio provocado buscado para ser interrogado por funcionarios del Departamento de Policía de Azusa ha sido identificado como Osmin Palencia, de 36 años.

La policía dijo que la última residencia conocida de Palencia era un campamento en el lecho del río Azusa Canyon, cerca del área donde comenzó el incendio Ranch.

La policía de Azusa dijo que se cree que Palencia es violento y alentó al público a “tener cuidado” si alguien lo ve.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Palencia puede comunicarse con la policía de Azusa al 626-812-3200.

El incendio que se ha reducido a 1.400 acres ardía a 3% de contención y se alejó de las áreas residenciales el sábado, de acuerdo con el Servicio Forestal de EE.UU.

#RanchFire / #Ranch2Fire 1,400-2,500 acres with 3% containment. The fire continued to burn actively throughout the night. Aircraft priority is to secure perimeter along #MountCove community. Aircraft assigned today:

AA310

S-2’s: T71 T72

Helitankers: HT0HT HT25M

Copters: C803 pic.twitter.com/azVslXelyP — SoCal Air Operations (@SocalAirOps) August 15, 2020

“Los bomberos hicieron un muy buen trabajo asegurando el perímetro del incendio más cerca de las casas”, informó a ABC 7 Daniela Zepeda, del Servicio Forestal de los Estados Unidos, a pesar de tener un ejército de unos 100 bomberos y esperar refuerzos.

Ranch2Fire: Flare-up inside canyon in front of information center on SR-39 this afternoon. Heat Index at 107. Flash flood warnings to the northeast. Thunder in clouds above 8000 feet. Photos below. #Ranch2fire pic.twitter.com/klngOqTRIT — Caltrans District 7 (@CaltransDist7) August 15, 2020

Los bomberos dijeron que el incendio masivo, nombrado por los oficiales como el “Ranch2Fire”, es un desafío de contener en el terreno escarpado y en medio de temperaturas abrasadoras y se espera que la actividad de incendios aumente con los próximos pronósticos meteorológicos.

