Clima extremo: Una ola de calor rompe récords y causa apagones en California

Ya julio de 2020 marcó un récord de calor para el hemisferio norte, y fue el segundo mes de julio más caluroso del planeta, según NOAA. Agosto sigue la tendencia

El calor sofocante en California provocó una alta demanda en la red eléctrica del estado el viernes, y causó apagones continuos en todo el estado que dejaron a más de 350,000 hogares y negocios sin electricidad en las horas de la noche del viernes.

Las autoridades advierten que los cortes podrían continuar en los próximos días.

El Operador del Sistema Independiente de California, que administra la red eléctrica estatal, declaró una emergencia de etapa 3 el viernes por la noche, que desencadena cortes de energía progresivos cuando la demanda de electricidad es mayor que el suministro. Fue la primera vez desde 2001 que se declaró una emergencia de este tipo.

El viernes se batieron récords de altas temperaturas en varias ciudades, incluidas San Francisco, San José, Palm Springs y Long Beach.

El calor y las condiciones secas ayudaron a alimentar varios incendios en los últimos días, especialmente en el sur de California.

La ola de calor está aumentando este fin de semana y algunas áreas podrían alcanzar niveles récord de tres dígitos, dijo el meteorólogo de weather.com Jonathan Belles, y agregó que las temperaturas son más típicas de mediados del verano que de agosto.

Estos son algunos de esos récords para el sábado 15 de agosto:

Downtown Sacramento set a new record for today reaching 111°. The last time this happened was July 23rd, 2006, during the record breaking 11 day consecutive stretch of triple digit temperatures. #CAwx pic.twitter.com/RM0OynUSCI — NWS Sacramento (@NWSSacramento) August 16, 2020

Another preliminary high temperature record today set at Santa Maria at 89 degrees. The old record was 88 degrees from 1983. #CAwx #record pic.twitter.com/v6OojNIjsz — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 15, 2020

¿Qué es una ola de calor?

Una ola de calor ocurre cuando un sistema de alta presión atmosférica se mueve hacia un área y dura dos o más días. En un sistema de tan alta presión, el aire de los niveles superiores de nuestra atmósfera desciende hacia el suelo, donde se comprime y aumenta su temperatura.

The heat wave continues with hot conditions expected through Wed. Continue your heat safety actions, and take extra precautions with kids & pets! #CAwx #SoCal #LAheat pic.twitter.com/JBfD4aN9Vx — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 15, 2020

Por qué es peligroso tanto calor

Las olas de calor severas han causado malas cosechas catastróficas, miles de muertes por hipertermia y cortes de energía generalizados debido al mayor uso de aire acondicionado.

Una ola de calor se considera un evento de clima extremo y puede considerarse un desastre natural y un peligro porque el calor y la luz solar pueden sobrecalentar el cuerpo humano.

¿Cuál es el calor récord en California?

El más impresionante fue de 128 grados en Death Valley, California, el domingo 13 de julio de 2020. Aunque esta es la temperatura más alta registrada en la Tierra en los últimos tres años, no rompió un récord histórico.

Sin embargo, el registro de temperaturas de este fin de semana puede desplazarlo. El sábado se registraron 126 F en el Valle de la Muerte:

Record-breaking heat in the States. Not just for Death Valley… Most of western half of USA is in the oven. Excessive heat warnings are in place. Some crazy records are coming out already – Phoenix, Arizona has had its hottest summer on record [h/t @WeatherProf]. pic.twitter.com/QM5PVrUnSu — Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) August 15, 2020

Cuál es el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de calor excesivo de viernes a martes, y la combinación de calor e incendios forestales también generó advertencias sobre la calidad del aire.

In the West, much above normal temperatures will continue through the weekend into early next week. Meanwhile, at or below normal temperatures expected across portions of the central/eastern U.S. over the next several days. pic.twitter.com/u2t1Nguy3s — NWS WPC (@NWSWPC) August 15, 2020

Los meteorólogos dijeron que esta ola de calor podría rivalizar con la ola de calor de 2006, cuando el condado de Los Ángeles registró su temperatura más alta de todos los tiempos: 119 grados en Woodland Hills el 22 de julio.

This weekend will be HOT across the western U.S. and southern Plains. High temperatures into the triple digits will be found as far north as Washington. Between today and this weekend, 109 daily high temperature records could be tied/broken. https://t.co/Mf8byJnGXK pic.twitter.com/dP1UAA9uT4 — NWS WPC (@NWSWPC) August 14, 2020

La contaminación por ozono en algunas áreas alcanzó niveles el viernes por la tarde no vistos en 10 años, informó Los Angeles Times.

California is experiencing a massive #heatwave. It’s important to take extra precautions right now. Conserve your energy:

– Set your A/C to 78 degrees or higher

– Turn off unnecessary lights

– Use appliances during off hourspic.twitter.com/7yiMfLLny4 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 15, 2020

Se instó a los residentes a que si es necesario, busquen un lugar para refrescarse y a evitar los espacios interiores o las áreas con grandes cantidades de personas, debido a la pandemia de coronavirus.

Un centro de enfriamiento ofrece un lugar para que las personas vayan a refrescarse durante los calurosos días de verano.

La lista de centros con aire acondicionado abiertos al público en California está aquí:

https://www.cpuc.ca.gov/CoolingCenters/