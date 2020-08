Conoce la casa donde Danik Michell de Acapulco Shore derrocha sensualidad

View this post on Instagram

Que estos días de cuarentena sean motivación X5 para no abandonar tu objetivo, No importa si es la hipertrofia, si quieres bajar de peso o simplemente mantenerte… Aprovechemos al máximo del hogar y de todo lo que puede salir de él🙌🏻Aquí te dejo una serie de ejercicios para no descuidarte o incluso si quieres comenzar. 😍🙏🏻♥️ Estos ejercicios son específicamente para femoral y pompocha, REPITO que estos días sean para quererte aún más📌🤍⬇️⬇️⬇️ -Sentadilla profunda (12-15) reps -Desplantes dobles (10-12) después de cada pierna cuenta como UNO, no hagan trampa☝🏻😂 -Glúteo patada (12 completas,12 cortas) -Puentes (individual y con ambas piernas, 10-12) -Parada lateral (10-12) -Peso muerto y Sentadilla sumo (12-15) reps. TODO el set si eres principiante de 1-3. Si ya llevas tiempo entrenando de 3-5 es suficiente🙌🏻 >> PD. Trate de hacer los videos lo más cortos posible para que puedan ver el ejercicio, como me grabo siempre al finalizar mi entrenamiento para NO interrumpirlo, discúlpenme las caras de cansancio 😂😂🙈🙏🏻 Se que es duro y muchos me entenderán😣 Pero emplea todo lo que puedas para darle más intensidad☺️🔥