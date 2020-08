Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán ayudan a nicaragüense excampeón del mundo sumido en las drogas

El expugilista y el presidente de la CMB apoyarán a Ricardo Mayorga

Ricardo Mayorga es un excampeón mundial nicaragüense de dos categorías distintas, quien también logró unificar los títulos de la AMB y CMB en el peso welter. Llegó a reunir mucho dinero, gracias al buen manejo de su carrera, la cual él mismo llevaba, pero ahora su adicción a las drogas lo ha conducido a la quiebra y a un estado físico lamentable.

Cuando Ricardo Mayorga venció a Vernon Forrest en enero de 2003 se había convertido en la sensación del momento. Y tan solo había conseguido 140,000 dólares. https://t.co/EOw4YAaxIx — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) August 13, 2020

Ante esta situación, su excolega, Julio César Chávez, y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán decidieron aportar su granito de arena para ayudar a rescatarlo de la difícil situación en la que se encuentra por su adicción al crack.

El Gran Campeón Mexicano decidió apoyarlo abriéndole las puertas de una de sus clínicas de rehabilitación, mientras que el mandatario del CMB le pagará los traslados.

#ConUnTweetYo

Ricardo Mayorga se rehabilitará en Culiacán, México Los gastos de estadía y rehabilitación correrán por cuenta del gran campeón Julio Cesar Chávez y los ticket aéreos por cuenta del CMB y su presidente Mauricio Sulaiman. ¡Tu puedes Matador!🥊#DeZurdaTeam pic.twitter.com/7iMkVSVUdP — josedavid (@davidj0se) August 15, 2020

Esto no se habría pactado sin la ayuda otro pugilista de Nicaragua, Rosendo Álvarez, quien fue el encargado de hacer público el caso su compatriota, con el objetivo de que recibiera ayuda.

“Hace una semana atrás la esposa del Bicampeón mundial Ricardo Mayorga me llamó y me solicitó ayuda de emergencia. Me dijo que la situación estaba bastante delicada y que por eso acudía a mí. Ricardo me pidió ayuda, se dispuso a someterse a un centro de rehabilitación y a luchar para vencer esta adicción. Quiere ser un ejemplo para sus hijos y enderezar su vida del infierno que está pasando con las drogas”, explicó Álvarez en entrevista para Boxeo Mundial.

La noticia tomó por sorpresa a Rosendo Álvarez, quien asegura que cuando él apoya a una persona no espera ser recompensado por una acción bondadosa. https://t.co/3XE1pxHJjC — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) August 12, 2020

Tras esto, Rosendo reveló que recibió una llamada de Mauricio Sulaimán, quien le comunicó el plan que tenían él y Chávez. Se espera que la próxima semana el exboxeador viaje a México.