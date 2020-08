Y claro, ahora más que nunca, el Inter de Milan insiste en fichar a Leo Messi

La pesadilla está lejos de terminar para el Barcelona. La pésima gestión de su directiva al menos desde el 2015 ha quedado al descubierto luego de tres años de vergüenzas europeas y una temporada en blanco. El talento de Leo Messi esta vez no alcanzó y quizás haya sido el último intento pues ahora sí es un hecho que podría abandonar el club.

Y el primero en la lista de candidatos para fichar a Leo es, sin secreto alguno, el Inter de Milan. Hace unas semanas parecía utópico, una broma, pero la peor derrota en la historia del Barcelona podría haber movido la aguja para que el mejor jugador del mundo tome la decisión de cambiar de aires. Es en serio.

Su célebre ex presidente, Massimo Moratti volvió a hablar de la chance de tener a Messi en el equipo: “Ahora soy un simple aficionado del Inter y no tengo información confidencial. Pero sé una cosa: en términos de recursos y habilidades, Suning tiene todo para traer a Leo al Milán. Suning puede conseguirlo” refiriéndose al multimillonario grupo chino propietario del equipo.

