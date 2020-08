Aun con tapabocas, la prima de Shakira luce su bronceado cuerpo en la calle y baila sensualmente

View this post on Instagram

Somos lo que elegimos ser✨ Todavía me resulta un poco extraño que nos escandalicemos con las elecciones de otros, particularmente de las mujeres. Si eligen taparse o descubrirse, si eligen casarse o no, tener hijos o no… Fiscalizar nuestra expresión individual es una herencia de la que debemos liberarnos… bien dice el dicho: vive y deja vivir. #WildAndFree #ViveParaTi #BeFuckingFree