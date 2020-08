“Chito” Vera hizo su tarea ante O’Malley, quien quiso provocarlo con colores de Ecuador en el pelo

Marlon “Chito” Vera, el peleador ecuatoriano que se ha convertido en una sensación de las artes marciales mixtas, sumó otra victoria la noche del sábado, aunque esta ocasión no tuvo que esforzarse a fondo.

En la pelea coestelar del UFC 252 efectuado en Las Vegas, Vera se enfrentó en peso gallo al estadounidense Sean O’Malley, quien llegaba invicto a la función, y obtuvo el triunfo por nocaut técnico en el primer asalto aprovechando una extraña lesión de su rival.

O’Malley tenía dificultades para apoyar su pie derecho y cuando restaban dos minutos del round la pierna se dobló y él cayó a la lona. Aunque O’Malley pudo continuar, era evidente que estaba muy disminuido y “Chito” hizo su parte para acabarlo pronto.

Una serie de codazos de Vera obligaron al réferi Herb Dean a detener las acciones a los 4:40 minutos del asalto.

