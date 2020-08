LeBron James recuerda su origen y da emotivo mensaje en el último día de grabación de Space Jam 2

“Todos dicen que me aprecian, pero soy una mierda sin ustedes"

Pese a ser uno de los mejores jugadores de básquetbol de la actualidad, LeBron James nunca olvida sus orígenes humildes y aprovecha para recordar y agradecer al baloncesto por todo lo que le ha dado en la vida.

Este domingo, TMZ ha dado a conocer el audio de un discurso que dio LeBron al reparto y staff de la película Space Jam 2 en el último día de rodaje, en verano del 2019, y mostró de nuevo esa humildad y agradecimiento.

“Solo soy un niño pequeño de Akron, Ohio, un pueblo muy pequeño en las afueras de Cleveland. De un hogar monoparental, soy el único hijo, mi madre no tenía absolutamente nada, estaba caminando por la escuela secundaria cuando tenía 16 años y estaba embarazada de mí cuando era estudiante de segundo año. Así que se supone que no debo estar aquí. Al crecer en el centro de la ciudad, como un niño afroamericano, no hay forma de que se suponga que lo hagas. Y, el hecho de que soy quien soy como un adulto afroamericano ahora con mis tres propios hijos, y salí de las situaciones en las que estaba. Esta mierda es como un crédito extra para mí, hombre. “Todos dicen que me aprecian, pero soy una mierda sin ustedes”, expresó James.

La pandemia del coronavirus afectó a muchas producciones cinematográficas, entre ellas Space Jam, que recorrió la fecha de su estreno para el verano del 2021.