Lele Pons luce cuerpazo en bikini en el mar, pero no todo es miel sobre hojuelas

La influencer confesó que sus trastornos mentales han aumentado

Lele Pons disfruta del verano en bikini aunque no ha pasado los mejores días por la cuarentena.

En un bikini negro que dejaba ver sus sinuosas curvas, la influencer envió buenas vibras a sus seguidores desde un bote en el mar.

La publicación ganó miles de “Me Gusta” y comentarios positivos, pero no todo es miel sobre hojuelas en la vida de la rubia.

Hace unos meses Lele sorprendió a sus fans al revelar que tiene una serie de enfermedades mentales entre las que se encuentran: Trastorno Obsesivo Compulsivo, Síndrome de Tourette, depresión y ansiedad y aunque había conseguido controlarlas, ahora señala que sus síntomas son más fuertes debido al encierro por la pandemia de Coronavirus, en el cual ya lleva más de cien días.

A través de su canal de Youtube, la influencer señaló que el no poder salir de su casa la pone sumamente tensa y de mal humor, pues todo lo que puede hacer es revisar sus cuentas en redes sociales. Asimismo, confesó que su paciencia también disminuyó de forma considerable ahora que su madre vive con ella.

“He tenido que aumentar mis sesiones de terapia. Muchas de las cosas que tenía en mi TOC y que ya habían desaparecido están regresando, estoy súper estresada porque yo necesito mi propio espacio y necesito salir para despejarme, pero como no puedo me enfoco en mis problemas. Es muy duro, casi no he dormido”, dice Lele en el video.

Cabe recordar que la joven decidió dejar al desnudo sus trastornos mentales mediante una serie que estrenó el pasado 30 de junio y ahí reveló el trabajo que le ha costado el tener que enfrentar sus condiciones de manera paralela a ser una de las estrellas de la red más reconocidas de los últimos tiempos, en especial por las nuevas generaciones.

