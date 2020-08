Alex Smith regresó a entrenar después de casi perder la pierna

Después de casi dos años fuera, 17 cirugías y casi una amputación, el mariscal de campo de Washington, Alex Smith regresó a los entrenamientos con el equipo de Washington de la NFL.

Alex Smith logró la hazaña de volver a la cancha después de casi perder una pierna, Smith se puso un casco y practicó con sus compañeros de equipo.

Alex Smith is back on the field in Washington 👏

(via @WashingtonNFL)pic.twitter.com/Us1agqGZpA

