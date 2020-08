Cuomo compara la presidencia de Trump con el coronavirus: “COVID es el síntoma, no la enfermedad”

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aprovechó su intervención de este lunes en la primera jornada de la convención nacional del partido para arremeter contra la gestión del presidente Donald Trump frente al coronavirus.

“Primero lo negó, luego lo ignoró y después lo politizó“, afirmó el demócrata tratando de recoger en pocas palabras la actitud del mandatario ante el virus. Trump escenificó una posición un poco más seria hace menos de un mes, cuando retomó las sesiones informativas COVID e instó a llevar mascarilla. Las encuestas indican que los votantes no se fían de la respuesta del republicano a la crisis sanitaria.

Cuomo comenzó su discurso destacando que su estado ha experimentado una gran caída respecto al número diario de contagios, a pesar de llegar a ser el principal foco de contagios del país al inicio de la pandemia. Nueva York sigue siendo, no obstante, el estado con más muertes registradas por COVID-19.

“Covid es el síntoma, no la enfermedad“, dijo el gobernador neoyorquino en su intervención”. “Nuestra nación está en crisis en muchos sentidos. COVID es solo una metáfora. Un virus ataca cuando el cuerpo está débil y no se puede defender por sí mismo. Durante estos últimos años, el cuerpo político de Estados Unidos se ha debilitado [y] las divisiones han aumentado“, añadió.

Estos problemas -aclaró Cuomo- no comenzaron con el ascenso político de Donald Trump, pero han empeorado desde que está en la Casa Blanca.

El gobernador de Nueva York continuó con la metáfora sanitaria para mostrar una vez más su apoyo a Joe Biden. “Solo un cuerpo fuerte puede combatir el virus”, afirmó. “Y las divisiones de Estados Unidos debilitan [al país]”, concluyó.

Para él -que fue uno de los primeros en apoyar a Biden-, una hipotética victoria del exvicepresidente sería un primer paso para sanar las heridas del país ya que considera al virtual candidato demócrata “resistente en el buen sentido“. “Necesitamos un líder tan bueno como nuestro pueblo”, destacó el gobernador neoyorquino.

Cuomo alcanzó un importante proyección nacional cuando, al principio de la pandemia, el estado que lidera se convirtió también en el epicentro mundial del desconocido virus. El neoyorquino se posicionó en el lado opuesto al presidente en sus conferencias de prensa diarias sobre el avance del virus y sobre las medidas que el estado estaba tomando.

En aquellas primeras semanas de pandemia, el nombre del gobernador sonaba como posible número dos de Joe Biden, pero el exvicepresidente ya se había comprometido a elegir a una mujer como compañera de fórmula.

. @AndrewCuomo , thank you for your leadership and the example you’ve set for all Americans during this pandemic. #DemConvention pic.twitter.com/Ir11a1vJQs

El gobernador Cuomo no fue el único que señaló a Trump por minimizar desde el principio los peligros del virus y las advertencias de los expertos sanitarios. Una mujer que perdió a su padre por COVID fue mucho más dura con el presidente: “La única enfermedad previa [de su progenitor] fue confiar en Donald Trump”.

Kristin Urquiza, que alcanzó repercusión nacional el mes pasado al criticar la “falta de liderazgo“, compartió la historia de su padre, un seguidor de Trump que acudió en mayo a un karaoke en Arizona después de que el gobernador levantara la orden de confinamiento obligatorio.

“Tenía fe en Donald Trump. Votó por él, lo escuchaba, creyó en él y en sus voceros cuando dijeron que el coronavirus estaba bajo control y que iba a desaparecer, que estaba bien terminar con las reglas de distanciamiento social antes de que fuera seguro y que si no tenían problemas previos de saludo, probablemente ibas a estar bien“, relató.

Urquiza dijo “necesitamos un líder con una respuesta nacional, coordinada y guiada por los datos” y adelantó que votará por Joe Biden y que lo hará pensando en su padre.

"The coronavirus has made it clear that there are two Americas: the America that Donald Trump lives in, and the America that my father died in."#DemConvention pic.twitter.com/CwYr5RXfcD

— 2020 #DemConvention 🇺🇸 (@DemConvention) August 18, 2020