De Blasio dio su palabra de que los estudiantes tendrán lo que necesiten cuando reabran las escuelas

Faltando tres semanas para que reabran las escuelas en la ciudad de Nueva York, el Alcalde garantizó que tanto a los maestros como a los alumnos no les faltará nada

El próximo 10 de septiembre las más de 1,700 escuelas que conforman el sistema de educación pública de la Gran Manzana, en las que estudian unos 1.1 millón de estudiante, abrirán, en medio de la pandemia del COVID-19, y aunque son muchas las dudas y preocupaciones entre padres, niños y profesores, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dio un parte de alivio este lunes, en el que manifestó que la Ciudad hará lo que sea necesario para que todo funcione. A ningún niño le faltarán implementos.

“La gente ha estado trabajando durante meses y meses, y todavía tenemos semanas por delante para continuar mejorando y enfocando cada centímetro de la escuela en la seguridad y la salud. Lo que sea que nuestras escuelas necesiten. Les enviaremos los útiles en grandes cantidades antes de que comiencen las clases y luego los reabasteceremos constantemente según sea necesario”, dijo De Blasio este lunes en una conferencia de prensa.

“Se trata de todo, de todo lo que una escuela puede necesitar, ya sea desinfectante para manos o toallitas o jabón, lo que sea, protectores faciales, mascarillas quirúrgicas. Cualquier cosa que necesiten nuestros educadores, cualquier cosa que necesite el personal, cualquier cosa que necesiten nuestros niños, nos aseguraremos de que esté ahí. Entonces, se trata de estar listos. Se trata de pasar del miedo a la resiliencia, prepararse para tener un año escolar en el que nuestros niños sean atendidos de manera segura y tomar las precauciones necesarias”, agregó el mandatario neoyorquino.

Y a pesar de las críticas de algunos padres y educadores sobre la apertura de las escuelas, el mandatario local aseguró que el sistema escolar de la Ciudad está listo para enfrentar todos los retos que vengan y mencionó que un programa de trabajo con las cabezas de los centros educativos están presto para mostrar resultados.

“Ahora el punto que seguimos haciendo, sea lo que sea que la escuela necesite, lo conseguiremos, y estamos estableciendo una nueva línea directa para los directores. Los directores recibirán la información más tarde hoy (lunes). La línea directa estará funcionando esta semana para que los directores puedan llamar si hay algo que necesiten. Si necesitan PPE adicionales para sus educadores, si necesitan suministros de limpieza adicionales, se les entregarán de inmediato”, dijo De Blasio.

“Cualquier director puede llamar con cualquier solicitud y se tomarán medidas de inmediato para comunicárselo. Todo lo que nuestros educadores necesitan, por supuesto, se les proporcionará de forma gratuita. Su salud y seguridad son cruciales”, agregó el Alcalde.

El jefe del gobierno local también habló sobre los niños con necesidades especiales y advirtió que serán tomados como una prioridad.

“Estamos en una crisis en toda regla. Esta es, como digo, una situación de guerra. No todo será perfecto, pero nuestro trabajo es hacer lo mejor que podamos por nuestros hijos y nuestras familias. Y tengo mucha fe en nuestros educadores. Ellos saben mucho sobre cómo ser ingeniosos y creativos”, destacó De Blasio.

Por su parte, el Canciller de Educación, Richard Carranza, aseguró que luego de haber recibido los formularios de los padres de familia sobre el tipo de educación que desean tener para sus hijos, el sistema escolar podrá estar más acorde a esas necesidades, incluyendo a los docentes.

“Ahora sabemos quién puede estar en persona y quién no. Su suposición es correcta de que si un maestro lo solicita y se le concede una necesidad de adaptación médica, estará en modo de aprendizaje remoto. Estarán funcionando, pero habrá un modo de instrucción que será desde una ubicación remota. Entonces, nuestro objetivo siempre ha sido que los estudiantes que están en aprendizaje remoto tengan maestros. Habrá algo de continuidad”, dijo el funcionario, asegurando que la Ciudad estará presta a actuar.

“Va a depender de cuántos profesores de esa escuela estén en modo remoto. ¿Cuántos están aprendiendo en persona? Obviamente, si tiene menos estudiantes por clase, necesita personal adicional. Por lo tanto, estamos inmersos en todos esos procesos de planificación detallada en este momento. Estamos trabajando muy de cerca con nuestros sindicatos, tanto nuestro sindicato de administradores, CSA, como nuestro sindicato de maestros, UFT”, dijo Carranza, advirtiendo que los niños no se verán afectados.

Al mismo tiempo, el gobernador Andrew Cuomo dijo que la pregunta más importante sobre la reapertura de las escuelas es “¿cómo?” se reabrirán, más allá de si se hará de forma híbrida, presencial o remota.

Cuomo dijo en forma de advertencia que no quiere cerrar las escuelas pero advirtió que se hará si en ellas empiezan los contagios.

El gobernador no precisó cifras o situaciones en la que escuelas de forma individual podrían cerrar sino que dependerá del tamaño de esta entre otros factores.

“Vamos a ser agresivamente conservadores”, señaló el líder del Estado para después apuntar que era la primera vez que usaba estas palabras.

El gobernador explicó que naciones muy sofisticadas como Israel o Hong Kong han abierto el sistema educativo para luego encontrarse con problemas.

El mandatario estatal dijo que la clave de reabrir la actividad escolar sin que se presente un alza de contagios es medir los riesgos, y en ese sentido advirtió que los padres y los maestros tienen muchas dudas que él entiende “y eso no es obstruccionismo”.

“Si los maestros no van a la escuela, si los padres no mandan a sus hijos a la escuela, no se tiene una escuela”, explicaba Cuomo. “Hay que estar seguros de que padres y maestros estén a gusto”, concluyó el gobernador.

