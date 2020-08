Kendall Jenner deja ver su retaguardia con un bikini hilo dental

Más de tres millones de ‘me gusta’ han acumulado las fotos de la modelo

Kendall Jenner enloqueció a sus millones de fans de Instagram al compartir unas fotografías en diminuto bañador para mostrar cómo disfruta de unos días de descanso en la playa.

Hace unas horas, la modelo causó furor al aparecer a bordo de un yate posando de espaldas con un bikini hilo dental que permitió apreciar sus estilizadas piernas y poco pudo cubrir su retaguardia.

“rum punch with my name on it”, escribió en las postales que hasta el momento superan más de tres millones de ‘me gusta’.

Previamente, la hermana de Kim Kardashian también causó revuelo al aparecer en una candente selfie con otro diminuto bikinazo y un sombrero.