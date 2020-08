Racista es noqueado de un golpe en el metro de Londres

Los insultos racistas le salieron costosos a un hombre en el metro de Londres.

Un video muestra cuando un hombre blanco es noqueado por uno de los jóvenes negros a los que había acosado durante el recorrido.

“Esta es mi casa y ustedes irán de regreso, y lo saben”, les habría gritado el sujeto según información recogida por The Independent. “Ustedes son negros”.

Una mujer le pidió al sujeto respeto al a grupo de jóvenes, pero el hombre siguió adelante con su discurso plagado de odio.

Racist man on the central line trying to provoke a group of teens minding their own business on the tube pic.twitter.com/gKqDwpLR1c

— Justme (@Justme88247254) August 16, 2020