AOC defiende un sistema migratorio alejado de la “xenofobia” y da su respaldo oficial a Bernie Sanders

La representante neoyorquina Alexandra Ocasio-Cortez solo tenía poco más de minuto y medio en la convención nacional demócrata en la que Joe Biden salió elegido candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Y los usó para defender el “masivo movimiento” progresista y respaldar oficialmente la candidatura del senador de Vermont Bernie Sanders.

Ocasio-Cortez, hija de puertorriqueños que se afincaron en Nueva York, comenzó su corta intervención dando la bienvenida en español, un idioma al que recurrió también en la parte final de su discurso para hablar del “espíritu del pueblo”.

“Buenas tardes, bienvenidos y gracias a todos os que están aquí hoy empeñados en un futuro mejor para nuestro país y nuestro mundo“, comenzó diciendo la neoyorquina también conocida con las iniciales de su nombre, AOC.

El apoyo de la congresista a Sanders lo hizo, según ella misma, “en fidelidad y agradecimiento a un movimiento masivo de gentes que trabaja para conseguir derechos humanos, sociales y económicos del siglo XXI“. Ocasio-Cortez mencionó algunos de los objetivos que persiguen los progresistas estadounidense a los que ella representaba con su discurso: “asistencia sanitaria, educación superior, salarios dignos y derechos laborales para todas las personas de Estados Unidos“.

"In fidelity and gratitude to a mass peoples' movement working to establish 21st century social, economic, and human rights – including guaranteed health care, higher education, living wages, and labor rights for all people in the United States." – @AOC #DemConvention pic.twitter.com/KbFL5xl0Uw

El movimiento que la neoyorquina defiende “se esfuerza por reconocer y reparar las heridas de la injusticia racial, la colonización, la misoginia y la homofobia“. En su discurso, Ocasio-Cortez propuso “construir sistemas reinventados de inmigración y política exterior que se aleje de la violencia y la xenofobia de nuestro pasado” y reclamó “soluciones sistémicas […] en el espíritu del pueblo”. Esta cuatro últimas palabras también las pronunció en el idioma de sus padres.

Las palabras de la líder progresista llegaron en el marco de la defensa de la candidatura de Sanders, que se retiró hace meses de la contienda y dio su apoyo a Biden. El activista Bob King también mostró su apoyo al senador de Vermont. Posteriormente, otras dos personas respaldaron a Joe Biden en discursos también procedimentales que fueron la antesala a la votación de todos los estados y territorios.

Sin embargo, la frase “secundo la nominación del senador Bernard Sanders de Vermont para la presidencia de Estados Unidos” fue tomada por algunos medios como un desafío a Joe Biden, aunque formaba parte de la escenificación del nombramiento oficial del candidato demócrata. Ella misma lo explicó poco después en su Twitter: “Si está confundido, no se preocupe”.

La intervención de AOC era una de las más esperadas de la noche debido a la proyección nacional e internacional que la congresista ha alcanzado desde que llegara a Washington en 2018 y se colocara como una de las máximas representantes del ala más progresista del partido demócrata.

De hecho, muchos de sus seguidores protestaron en redes sociales cuando trascendió la noticia de que su intervención solo duraría 60 segundos, aunque finalmente se extendió hasta los 100 segundos. Ocasio-Cortez no se hizo eco de las críticas al Partido Demócrata sino que se limitó a compartir un poema que concluye que en un minuto “cabe una eternidad”.

“I only have a minute.

Sixty seconds in it.

Forced upon me, I did not choose it,

But I know that I must use it.

Give account if I abuse it.

Suffer, if I lose it.

Only a tiny little minute,

But eternity is in it.”

– Dr. Benjamin E. Mays

(and recited by Elijah Cummings) 💜 https://t.co/ul9CE7NriV

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 12, 2020