Cardi B celebró su número 1 con cacheteros y haciendo sexys movimientos

Number fuckin one !!!!!NUMBER 1 !!!My 4th number 1 on @billboard hot 100….I’m just so thankful I want to hug the LORD !! Thank you soo much @theestallion .I don’t even know how to thank you ,I wish I can give you a big ass hug !!! Thank you to my fans Megan fans,Thank you the world for listening .Im just soooo thankful I can’t even type it .Imma get like a bad bitch and tell ya later.Love ya WAAAAAAAPP