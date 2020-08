Julián Castro critica al Partido Demócrata por no incluir más voces latinas en la convención

Julián Castro, el político texano que concurrió a las últimas primarias demócratas a la presidencia, reprobó este martes al Comité Nacional Demócrata por no incluir un mayor número de intervenciones latinas en su convención de este 2020.

“El Comité Demócrata Nacional, creo, debería haber puesto a más gente en la plataforma desde del principio porque la representación sí importa y envía un mensaje fuerte sobre la inclusión del partido”, dijo Castro en CNN.

Castro dijo que originalmente solo iban a hablar tres latinos entre los 35 oradores programados para horario estelar. Sin embargo, el partido agregó durante el fin de semana a más después de enfrentar críticas. La actriz y activista Eva Longoria y Kristin Uquiza, que perdió a su padre por COVID-19, fueron dos de las intervenciones agregadas.

Para Castro es importante que el partido continúe construyendo puentes con la comunidad latina, no solo para este año electoral sino también para el futuro.

“Aunque ganemos, realmente lo que queremos hacer es cimentar una relación sólida entre una de las comunidades que más rápido está creciendo en Estados Unidos y los demócratas”, dijo el texano. “Si queremos ganar las elecciones en los próximos años, tenemos que asegurarnos de que no haya pasos en falso como solo 3 de nuestros 35 oradores”.

Castro, de todas formas, mostró su respaldo a Joe Biden y a Kamala Harris y los consideró “gente fantástica” y con un “sólido historial”con los latinos.

“I think there’s room for improvement in terms of the showcasing of Latino talent at the DNC, but we should make no mistake that in Joe Biden and in Kamala Harris we have two fantastic people who have a strong track record with the Latino community," @JulianCastro says. pic.twitter.com/cHg16t4Oqt

— The Situation Room (@CNNSitRoom) August 18, 2020