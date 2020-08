Niall Horan se lesiona tras una salida nocturna donde se pasó de copas

El ex integrante de One Direction se cayó y se rompió los ligamentos de la pierna izquierda

Niall Horan, excomponente de la banda juvenil One Direction, ha dado a conocer a través de sus redes sociales las inesperadas y dolorosas consecuencias de su última salida nocturna, una regada con nada menos que seis rondas de cerveza y en la que el artista disfrutaba de la compañía de un grupo de amigos a los que, al parecer, no había visto en una larga temporada.

El intérprete ha reconocido en su vídeo que se encontraba algo ebrio cuando, en un momento de la entretenida velada tuvo que salir a correr detrás de su primo, tropezó con un bordillo y se precipitó violentamente contra el suelo.

Como resultado, el artista ha sufrido el desgarre de los ligamentos de su tobillo izquierdo y, por tanto, ahora se encuentra dolorido y haciendo reposo en casa: una situación que, todo sea dicho, se está tomando con resignación y filosofía.

“Me gustaría enseñarles cómo lo tengo, pero la verdad es que mi pie está bastante feo. Creo que me había bebido unas seis cervezas cuando tuve el accidente. Me he reventado los ligamentos del pie izquierdo y tengo el pie amoratado”, ha explicado el astro de la música en la grabación, publicada en su cuenta de Instagram.