Así es la increíble mansión de Hidden Hills que Kris Jenner vendió en $15 millones de dólares

La matriarca de los Kardashian hizo un gran negocio, al vender la propiedad $5 millones por encima de lo que ella pagó en 2017

Kris Jenner vendió la semana pasada la impresionante mansión que tenía en Hidden Hills, California, una operación que tomó por sorpresa a todos, incluida la matriarca de los Kardashian.

La propiedad, que nunca estuvo en el mercado, fue vendida en $15 millones de dólares, una cifra muy por encima de los casi $10 millones de dólares que costó en 2017.

De acuerdo al portal Variety, la vivienda fue adquirida por Katharina Harf, la hija de Peter Harf, el gurú de los cosméticos y CEO de Coty Inc, quien en 2019 desembolsó $600 millones de dólares para comprar el 51% de Kylie Cosmetics.

La casa, que se ubica muy cerca de la de Kim Kardashian y Kanye West, tiene una extensión de 9 mil 459 pies cuadrados y cuenta con seis recámaras y ocho baños.

En la planta baja tiene el vestíbulo, la cocina estilo chef con losas de mármol italiano, el comedor, la sala de estar con chimenea, la sala principal con chimenea y la suite donde dormía Jenner, la cual contaba con un gran vestidor y un baño que derrocha elegancia.

La sala llamaba la atención por la escultura de una oveja de Lalanne, mientras que el comedor lo hacía por el costoso cuadro de Yoshitomo Nara que decoraba sus paredes y por la repisa que en el pasado perteneció a Ellen DeGeneres.

En la planta alta hay un family room con una barra con fregadero, el gimnasio y cuatro habitaciones para recibir a los invitados.

El exterior cuenta con una cocina al aire libre con hoguera, un patio con césped y una piscina.

A pesar de haber vendido su mansión en Hidden Hills, Kris Jenner aún conserva la de La Quinta, tres condominios en Calabasas y una más en Hidden Hills, la cual se hizo famosa por haber formado parte del reality show ‘Keeping up with the Kardashians’ y por ser en la actualidad el hogar de Rob Kardasian, su hijo.

