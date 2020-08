Joven mujer muere acuchillada por otra en apartamento del Alto Manhattan

Una mujer de 20 años fue asesinada a puñaladas dentro de un edificio de apartamentos en Washington Heights (NYC) ayer.

Los oficiales respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 4:30 p.m. y encontraron a la víctima no identificada en un apartamento de West 163rd St, cerca de la intersección con Amsterdam Avenue.

Tenía varias heridas por arma blanca y estaba inconsciente. La llevaron de urgencia a un hospital local donde más tarde fue declarada fallecida.

La policía detuvo a otra mujer, también de 20 años, en el lugar. Aparentemente ambas discutieron, pero aún no se han presentado cargos, reportó Pix11.

A 20-year-old woman went to a Washington Heights apartment to fight with her longtime rival and was stabbed to death. https://t.co/MmRSz7YkvL

— New York Daily News (@NYDailyNews) August 19, 2020