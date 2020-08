Rechazan reemplazo temporal de Rashel Díaz en ‘Un Nuevo Día’ de Telemundo

Vanessa Claudio está esta semana en el matutino de Telemundo

Rashel Díaz salió de “Un Nuevo Día” ante cambios que se han hecho en el matutino de Telemundo. La decisión de sacar a la presentadora ha sido controversial y los televidentes siguen disgustados por el cambio.

Esta semana ha estado Vanessa Claudio de “Suelta la Sopa” como reemplazo temporal pero los comentarios han sido negativos en las redes sociales.

“No entiendo porque sacaron a Rashel para reemplazarla por otra si las tres eran el trío perfecto”, un fano comentó. “La Vanessa no pinta nada ahí, no tiene gracia ni opinión, yo solo sintonizo por Ada”, otro televidente dijo. “Terrible decisión poner a Vanessa, es tan odiosa, no veo más el programa”, también se pudo leer entre los comentarios.