Respaldan ley que exigiría a las empresas garantizar protecciones a los trabajadores

La New York Hero Act, requeriría que los empleadores en el estado adopten estándares de salud y seguridad para detener la propagación del coronavirus

NUEVA YORK.- Decenas de trabajadores afectados por el COVID-19 exigieron este miércoles frente al hospital Bellevue en Manhattan, mejores estándares laborales en sus lugares de trabajo, mientras persista la pandemia.

Apoyados por líderes comunitarios y varios funcionarios elegidos, los trabajadores de varios sectores como los de atención médica, saneamiento, almacenamiento, construcción, comunicaciones, venta minorista y salones de uñas, se unieron a la manifestación ofreciendo su testimonio de haber experimentado condiciones peligrosas durante la crisis sanitaria al tiempo de reclamar protecciones integrales para los trabajadores considerados esenciales.

La manifestación se produce un día después del anuncio de la nueva New York Hero Act, una legislación propuesta por el líder adjunto del Senado estatal, Michael Gianaris y coauspiciada por la asambleísta estatal Karines Reyes.

“Demasiados trabajadores ya han sacrificado su salud por el beneficio de nuestra comunidad. La New York Hero Act honrará sus esfuerzos brindándoles a los trabajadores las herramientas para protegerse mientras están en el trabajo”, dijo de Gianaris.

El proyecto de ley del demócrata Gianaris -que representa al Distrito 12 de Queens- requeriría que las empresas en todo el estado adopten estándares de salud y seguridad exigibles para detener la propagación del coronavirus.

“Los trabajadores esenciales han ido a trabajar diligentemente día tras día durante la peor crisis de salud en un siglo. La NY HERO Act nos permite usar este cataclismo como una oportunidad para desarrollar estándares de seguridad que nunca antepondrán las ganancias a las vidas”, comentó de su parte la asambleísta Reyes.

Además, el proyecto, también conocido como Ley de Salud y Derechos Esenciales de Nueva York, dispondría al Departamento de Trabajo que emita normas de protección para evitar la exposición al COVID-19 que deben seguir las empresas.

“Solo necesitamos mirar alrededor del país para ver porqué Nueva York debe tomar medidas audaces para proteger a sus trabajadores de una segunda ola de COVID-19. Se trata de algo más que de los derechos de los trabajadores, se trata de la salud pública”, destacó George Miranda, presidente de Teamsters Joint Council 16.

Los trabajadores compartieron sus historias de estar expuestos al coronavirus en sus lugares de trabajo y de no recibir las máscaras adecuadas o la capacidad de distanciarse socialmente.

“Incluso durante la pandemia, los dueños de los salones todavía no asumen la responsabilidad de brindarnos más protección. Hace unas semanas me despidieron por exigir que me pagaran el salario mínimo y horas extras y para obtener el equipo de protección personal adecuado. Necesitamos leyes que nos protejan en el trabajo y proteger nuestro derecho a expresarnos y exigir el EPP adecuado para que podamos cuidar nuestra salud”, dijo Gloria Tenecela, miembro de la Asociación de Trabajadores de Salones de Uñas.

Los protocolos que contempla la propuesta de ley cubrirían una serie de medidas destinadas a mantener a los trabajadores a salvo, exigiendo máscaras faciales y otros implementos de protección personal (EPP), distanciamiento social, higiene de manos, desinfección y en general, mejoras en los sistemas de control operativo en los centros de trabajo.

Entre tanto, Stuart Appelbaum, presidente del sindicato Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU), enfatizó que el gobierno federal no garantiza la seguridad en el lugar de trabajo, por eso se ven en la necesidad de luchar para crear estándares exigibles, y no solo pautas, para mantener seguros a los trabajadores.

“Esto debe ser una prioridad para Albany porque es una prioridad para todos los neoyorquinos que trabajan”, agregó Appelbaum.

Así mismo, los trabajadores que respaldan el proyecto de ley, quieren que este incluya fuertes sanciones y mecanismos de aplicación, que creen que conduciría a un mayor cumplimiento y potencialmente a menores tasas de transmisión de COVID-19 y aumentaría la confianza del consumidor en la economía.

El proyecto de ley NY HERO, recibió el respaldo de varios sindicatos y organizaciones de base comunitaria, entre las que se cuentan: el New York Committee for Occupational Safety and Health, Teamsters Joint Council 16, Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU), CWA District 1, New York State Nurses Association, UFCW Local 2013, Workers United, Food Chain Workers Alliance, The Legal Aid Society, Make the Road New York, National Day Laborer Organizing Network, Worker’s Justice Project, National Employment Law Project y Citizen Action.