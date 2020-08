Agenda digital: diversión para todos desde la casa

Teatro infantil, danza, conciertos, la oferta en línea es amplia

El sabor de Knott’s

A partir de este viernes, Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) abrirá sus puertas para que los visitantes a este parque temático disfruten del Taste of Knott’s, un festival culinario que celebrará los sabores clásicos que se ofrecen alrededor de este lugar, incluyendo comida nueva, única de este parque, bebidas y mercancía que estarán disponibles por todo Ghost Town, Fiesta Village y Boardwalk.

A diferencia del Taste of Calico, que tuvo lugar en Knott’s hace unas semanas, los asistentes a Taste of Knott’s podrán degustar más variedad de comida con la adición de cocina inspirada en México, las populares barbacoas de Knott’s y los platillos clásicos del parque que han sido hechos basados en el celebrado libro de recetas de Knott’s Berry Farm. Asimismo, catorce puestos de artesanos estarán abiertos más algunas tiendas de recuerdos, donde se ofrecerá mercancía especial por tiempo limitado. Viernes y sábado 12 a 9 pm, y domingo 12 a 8 pm. Termina el 13 de septiembre. Mayores de 12 años $30; de 3 a 12 $15; gratis menores de 2 años. Los pases solo están disponibles en línea en knotts.com y solo se pueden comprar por adelantado.

Concierto de tres

Cabas, Debi Nova y Jackie Cruz (en la foto) ofrecerán un concierto virtual juntos en el que cada uno interpretará un set de sus canciones favoritas, temas nuevos y quizá otros que nunca han interpretado. Durante el show, que se titula Enamorándonos los Tres, los artistas estarán interactuando con su público.

El precio de “entrada” es de $10, o el equivalente del país donde los participantes se conecten, e incluye un regalo exclusivo por parte de cada artista. Cabas ofrecerá una mascarilla que se puede coleccionar; Debi Nova una canción inédita en vivo y Jackie Cruz la oportunidad de ganarse una camiseta firmada y con un mensaje especial. El espectáculo en vivo será hoy a las 9 pm, hora del Este. La retransmisión será del viernes al domingo las 4 pm, hora del Este. Informes livefrom.events/enamorandonoslostres.

Exhibición en el NHM

El Natural History Museum of Los Angeles County celebra los cien años de la Enmienda 19 con la exhibición “Rise Up LA: A Century of Votes for Women”, una muestra virtual que incluye el estreno de un video con entrevistas para el proyecto etnógrafo Oral Stories.

La exhibición del NHM festejará los cien años de pasión y progreso a través de las narrativas de mujeres comunes y corrientes que le dieron forma al movimiento del sufragio y al ambiente político a través del voto, la organización comunitaria y la lucha por los derechos en los lugares de trabajo, en el salón de clase y en la comunidad del principio del siglo pasado hasta el movimiento actual. Uno de los programas en línea inspirados por la exhibición incluye una serie de charlas. Esta noche, a las 6 pm, horario del Pacífico, el tema a discusión –en inglés– será “¿Cómo las protestas de mujeres han cambiado la historia?”. Participan Francille Rusan Wilson, historiadora de la University of Southern California; Rinku Sen, activista y directora de Race Forward, y Valentine Moghadam, socióloga. Para participar es necesario registrarse. Detalles en zocalopublicsquare.org.

Teatro en inglés

Este domingo, quienes disfruten del teatro pueden ponerse al corriente de “The ODDyssey”, una obra de teatro coproducida por el museo Getty y el Troubadour Theater Company. En el canal oficial de Youtube del museo se están ofreciendo todos los episodios de esta producción, incluso el del 16 de agosto.

Este domingo habrá una sesión de preguntas y respuestas para que los participantes hablen con los actores sobre la obra. La cita es a las 3 pm, horario del Pacífico. La temporada incluye videos, obras completas de los archivos y lectura de adelantos de producciones que vienen, incluyendo la del 29 de agosto, acerca del 50 aniversario de la muerte de Rubén Salazar. Informes en getty.edu.

Día de cómics para niños

Este sábado, el DC Kids FanDome permitirá a los niños salir de la rutina de quedarse en casa y los transportará a un evento virtual especial que se efectuará a la par del DC FanDome. En esta actividad de un día, los participantes podrán asistir a talleres en los que aprenderán cómo dibujar un superhéroe, cómo hacer un libro de cómics, escuchar lectura de libros, construir legos y hacer figuras de origami, entre otras cosas.

El DC Kids FanDome es el primero de su tipo, una experiencia que durará 24 horas; será inmersiva y celebrará todo lo que incluye DC: filmes, juegos, televisión y cómics. Las festividades comienzan a las 10 am, horario del Pacífico. Los fans de personajes como Batman, Superman, Wonder Woman y otros superhéroes –y también súper villanos– de CD, se podrán dar un festín con este acontecimiento puesto que estos personajes estarán “presentes”. Entre lo que podrán ver los niños será un panel de “Teen Titans GO!”, en el que los actores que hacen las voces de estas caricaturas narrarán algunos de los momentos favoritos de la serie. También verán un adelanto de la segunda temporada de “DC Super Hero Girls”, en la que un nuevo personaje hará su debut. Por otro lado, en el Artist Alley se mostrará el arte de DC creado por niños alrededor del mundo. Y además, en DC Lego, Nathan Sawaya mostrará cómo construir un lego que represente a los personajes favoritos de DC. El evento es gratuito y estará disponible en dckidsfandome.com.

Alvin Ailey en el Music Center

La compañía Alvin Ailey American Dance Theater llevará al Music Center de Los Angeles la presentación virtual de “Revelations”, la pieza más celebrada y significativa de este combo con base en Nueva York. Este show forma parte del programa Digital Dance Experience de este centro, que estrenará The Music Center Offstage, una plataforma virtual que ofrece una nueva programación curada, incluyendo la comisión y presentación de trabajos artísticos originales.

Luego de una introducción por parte de Matthew Rushing, quien es director artístico asociado de la Alvin Ailey, el público podrá ver a miembros de esta compañía interpretar secciones de “Revelations”. Luego habrá una sesión de preguntas y respuestas con Rushing, quien responderá preguntas frecuentes acerca de esta pieza. El estreno es el domingo a las 2 pm, horario del Pacífico. Estará disponible en el sitio oficial del centro hasta el 30 de septiembre. Gratis en musiccenter.org.