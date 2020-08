Así es la casa desde la que Lucho Borrego hizo duros comentarios contra Carolina Sandoval

View this post on Instagram

Cuando ya has visto peliculas, series, has leido, has rezado, has organizado, reorganizado, has hecho abdominales, has bailado solo, has cocinado, has hablado por telefono, has visto todos los post de instagram, te has hecho videos ridiculos para TikTok,… ya nada mas me quedaba el selfie medio encuero… ay Dios… no respondo por el próximo…