Carolina Sandoval limpia la casa con micro bikini y plataformas

View this post on Instagram

…acá limpiando un poco en mi tiempo libre antes de almorzar 🤣😂😂😂 #cosasquelepasanalavenenosa 😉. . ✈️ .. 🚁 … 🚀 #nobodyisperfect #cerocomplejos #lareinadelafaja #lovelife #fyp . .. …by the way #swimsuit by @lawazzatribu