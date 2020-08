Chiquis Rivera: feliz y sexy con sus curvas

La cantante promueve ‘Chiquis keto’, un libro donde sugiere que más que estar delgada, lo importante debe ser sentirse bien

Chiquis Rivera estaba segura de que cuando publicara un libro sobre dietas, las redes sociales se volcarían en contra de ella y la criticarían sin piedad. ¿Cómo una persona con sobrepeso puede dar recomendaciones acerca de cómo comer saludable?

“Lo que pasa es que no tienes que estar delgada para estar sana y sentirte bien”, dijo la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera en una entrevista por Zoom.

La conversación con Chiquis fue para hablar sobre “Chiquis keto”, un libro que se promociona como “La dieta de 21 días para los amantes de los tacos, tortillas y tequila”.

No, no es una broma. Esto es en realidad un libro que propone el estilo de vida que Rivera ha llevado desde hace dos años, y que aprendió de Sarah Koudouzian, su entrenadora personal y también coautora del texto.

“Lo que pasa es que mucha gente confunde”, dijo la artista de 35 años. “Yo a mi edad, con la talla que soy, me siento sexy, me siento a gusto, pero yo salgo en la televisión, y la televisión nos aumenta”.

La artista dice que desde los 14 años ha lidiado con su peso, y que desde entonces ha tratado de adelgazar con todo tipo de dietas, pero que siempre, al terminar el régimen, recuperaba los kilos perdidos y hasta más debido a que volvía a los malos hábitos alimenticios.

Fue hasta que conoció a Koudouzian cuando supo de la dieta “keto”, o cetogénica, que consiste consumir pocos carbohidratos, una cantidad adecuada de proteínas y alimentos ricos en grasa. Con esta combinación, y a falta de azúcares, el cuerpo quema la grasa en lugar de los carbohidratos.

“Esto es un estilo de vida”, dijo Rivera. “Quise hacer este libro de recetas porque a mí me encanta cocinar, me gusta lo que es ‘keto’, pero a la manera de Chiquis, que son recetas sanas a mi estilo”.

Es por eso que en “Chiquis keto” se pueden encontrar recetas para preparar carnitas con jalapeños rellenos, panqueques con chocolate, wafles, tortas de chorizo y chilaquiles con chicharrón y crema de aguacate, entre otros platos.

“Yo sé que la gente me va a criticar”, dijo. “Pero yo he visto fotos de mí –no me peso porque no me baso en los números sino en fotos–, y he bajado muchas pulgadas; lo noto en mi ropa y en mi cintura”.

Pero no hay que hacerse ilusiones. Aunque el libro dice que es una dieta de 21 días, no significa que quienes sigan este régimen verán resultados en ese lapso. Lo que pasa es que, como lo explica la cantante, el cuerpo tarda tres semanas en dejar ciertos hábitos.

“En 21 días pueden pasar muchas cosas comiendo al estilo ‘keto’ con esas recetas”, dijo. “Es un libro completo con recetas para el desayuno, la comida y la cena, con ejercicios y hasta un playlist de música, así que puedo garantizar que en 21 días se van a sentir mejor física y mentalmente y van a bajar de peso”.

¿Y qué pasa cuando Rivera tiene antojo de los frijoles de la abuela, las tortillas de maíz y los burritos callejeros? Esos gustos se los da los fines de semana, “porque me encanta comer” y porque “todo es balance en esta vida”.