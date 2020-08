Clarissa Molina padece un pequeño accidente y ahora aparece muy parecida a Yanet García

Esta parece una sexy equivocación que ha dejado a la dominicana con la boca abierta y a sus fans divertidos, porque es el típico accidente que han vivido muchas durante la cuarentena

Clarissa Molina compartió un divertido vídeo en Instagram en donde expuso el tremendo cambio que ha sufrido su cabellera, gracias a un pequeño tremendo error que cometió con un producto para lavar su cabello.

“Esto solo me pasa a mi esto por estar inventando 😱😫😰😨😥! Me di un shampoo de color pero no pensé que me quedaría así! 😫 SOLO A MI!”, escribió Clarissa junto al vídeo.

En la imagen principal que acompaña su publicación gracias al color y por la forma de su rostro es fácil confundirla con Yanet García, quien parece tener ese mismo color de cabello.

Ante el pequeño accidente de Clarissa Molina esta ha sido la reacción del público y de algunos famosos:

elgordoylaflaca Verificado Que te hiciste !!! 😳😳😳😳

pamelasilvatv Verificado Clariiiiii 🤣

nanistagram Cosas que pasan en la cuarentena 😂

rosmerysanchez__ Todos esos colores y procesos ponen el pelo débil, lo rompen! Déjalos descansar Clari ❤️🇩🇴

anibelcj Mientras te vas lavando el cabello se va removiendo el color.

daisyhairstylist16 Soy peluquera Dominicana en Miami Lakes en salón suite privado, yo te lo pongo bello de nuevo! Sería un placer trabajar contigo! 🙏🏽🇩🇴❤️

Estas dos modelos y conductoras de televisión comparten cierta similitud que para muchos habías pasado desapercibida.