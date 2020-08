Es difícil imaginar un momento más difícil en Nueva York para ser un empresario. Una pandemia cerró nuestra ciudad y aplastó nuestra economía. Muchos neoyorquinos se sienten inseguros y ansiosos.

Es difícil imaginar a los dueños de pequeñas empresas defendiendo a su casero. Pero como dos residentes de Sunset Park, persiguiendo nuestra versión del sueño americano, eso es lo que estamos haciendo.

Nuestros negocios – Diaz Electric y King of Kings Barber Shop – se enfrentan a desafíos todos los días como muchos otros, y sabemos que nuestro arrendatario nos respalda.

Mientras el debate sobre el futuro de Industry City continua, hemos visto a la gente de un lado referirse a sí mismos como “la comunidad”. Pero somos dos de los muchos propietarios de pequeñas empresas en Industry City, y queremos que nuestras voces también sean escuchadas. Eso es porque el futuro de Industry City es nuestro futuro, y lo que el gobierno decida determinará no sólo nuestro destino, sino el destino de nuestros trabajadores.

Al crecer en Sunset Park, vimos a nuestros padres trabajando tan duro para darnos una oportunidad de una vida mejor. Comenzamos nuestros negocios con el mismo objetivo: dar a nuestras familias, nuestros amigos y nuestra comunidad la misma oportunidad que teníamos. Estamos contratando desde dentro del vecindario y devolviendo a la comunidad.

Desde el primer día, Industry City ha demostrado que se toman la inversión en la comunidad en serio y en el seguimiento de sus compromisos. Las iniciativas de capacitación y colocación laboral que han puesto en marcha han desarrollado una cartera de talento local que ha sido un recurso valioso para las pequeñas empresas aquí. Y han ayudado a crear un ambiente que es acogedor para otros emprendedores que se parecen a nosotros.

Recordamos hace menos de 10 años cuando había menos de 2,000 personas trabajando en Industry City, en comparación con las 8,000 que trabajan allí hoy.

Sabemos que hay niños de Sunset Park que tienen sueños de iniciar sus propios negocios y retribuir a su comunidad. Alentemos esos sueños. Recordemos que en un vecindario tan diverso como Sunset Park, ninguna voz es “la comunidad”. También somos parte de ello, y decimos que sí. Sí a 20,000 puestos de trabajo. Sí a $100 millones en nuevos ingresos tributarios. Sí a $1 billon en nuevas inversiones privadas en nuestra comunidad.

Los últimos cinco meses nos han pasado factura a todos. Tenemos un largo camino. Toda la ciudad está viendo hacia Sunset Park. Hagamos esto bien.

-Eric Aleman, de King of Kings Barber Shop y Jacqueline Capriles, de Diaz Electric of New York Inc.