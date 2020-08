El nuevo Hyundai i20 2021 contará con un sistema de sonido premium

Viajar en tu auto a esas vacaciones tan anheladas y escuchando tus canciones favoritas a todo volumen es algo que no se puede comparar, sin embargo, la experiencia no sería la misma si tu vehículo no cuenta con un buen sistema de sonido.

Hyundai sabe perfectamente esto, y es por eso que hecho lo propio con su modelo i20, integrando una nueva actualización en el sistema de sonido que le dará al compacto una estrellita más como una excelente opción si deseas adquirir un auto.

La nueva generación del i20 contará con un nuevo sistema de sonido que fue desarrollado gracias a la colaboración establecida entre la firma de autos y la famosa marca de sonido Bose, el cual promete a lo grande con un conjunto de altavoces muy bien empleado.

El sistema Bose del i20 consta de ocho altavoces de alto rendimiento y ocho canales de ecualización, diseñados para que cada uno reproduzca un conjunto específico de frecuencias bajas, medias o altas que, al unirse, trabajen de forma armónica y puedan así llevar la experiencia de viaje a un nivel superior.

De acuerdo con información de Motorpasión, el sistema de audio integra un par de altavoces Super65 que se posicionan en las puertas delanteras y tocan más bajo o más alto que los convencionales, además de un woofer de neodimio de 5.25 pulgadas equipado en el cuarto trasero izquierdo que le da el tratado pertinente a los bajos musicales.

Para hacer más claro y equilibrar el sonido, el i20 integrará un altavoz Bose Twiddler de neodimio de 3.25 pulgadas y dos más de 5.25 pulgadas que se sitúan en el centro del panel de instrumentos y las puertas traseras respectivamente, mientras que las frecuencias altas se hacen presentes mediante dos tweeters de una pulgada.

Si eres un apasionado del sonido y tienes gustos más exigentes, el sistema Bose del i20 permitirá hacer uso de tecnología de compensación de velocidad dinámica, la cual ajusta de forma automática los niveles de sonido, disminuyendo la necesidad de ajustes manuales por parte del conductor.

