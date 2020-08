Mujer de Escocia encuentra la imagen de Jesucristo en una patata que compró en un supermercado Aldi

Nikki Halkerston, una mujer residente de la ciudad de Dundee, Escocia, dice que vio la imagen de Jesucristo en un saco de patatas que compró en un supermercado Aldi, de acuerdo con The Takeout.

“Tan pronto como puse el paquete en la encimera de la cocina, lo vi. Lo estaba mirando y era bastante obvio que era el rostro de Jesús. Solo me estaba mirando“, dijo la mujer.

Halkerston luego le pidió a su esposo, quien dice que normalmente es escéptico sobre este tipo de cosas, que también viera la patata. Al verla, el hombre estuvo de acuerdo en que las manchas del alimento se parecían mucho a Jesús.

A pesar de este milagroso descubrimiento, Halkerston decidió no conservar la papa, y finalmente la cocinó y se la comió. Por suerte, le tomó una foto antes de esto y la compartió en redes sociales. ¿Tú qué opinas?

A mum was left shocked after discovering the face of JESUS in a supermarket potato https://t.co/Xo26mPRGEQ

— Bristol Live (@BristolLive) August 17, 2020