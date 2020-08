“Son envidiosos y egoístas”: Marco Fabián le tiró con todo a la afición mexicana

El nuevo jugador de Juárez no puede creer las críticas al Chicharito

El mediocampista Marco Fabián decidió regresar a la Liga MX con los Bravos de Juárez, luego de que ya no entró en planes del Al Sadd de Qatar y terminó, por el momento, con su aventura en el fútbol extranjero.

A su regreso a su país, el futbolista fue duro con la afición y en general con la población mexicana, pues en su opinión, nunca apoyan a sus connacionales, por el contrario, los llenan de críticas.

“Lo he dicho siempre, algo que se manifiesta mucho en México es la envidia y el egoísmo, pero esto en cualquier ámbito, no solo en el futbol. La mentalidad es muy cortita, no se ve más allá de apoyarnos a nosotros mismos, de estar felices de que alguien triunfe, de decir ‘mira ese es mexicano y vamos a apoyarlo porque también me representa porque soy mexicano’. Por ejemplo, si un doctor destaca no decimos ‘¡wow! México tiene al mejor doctor’, sino al contrario, decimos ‘es el mejor porque tiene palancas, o le ayudaron o pagó’ siempre cuestionamos y no se valora”, declaró Marco Fabián en entrevista con el youtuber Zabalive.

Fabián puso como ejemplo el caso de su compañero en la Selección Mexicana, Javier “Chicharito” Hernández, quien a pesar de ser un histórico del Tri y con una prestigiada carrera en Europa, es sumamente criticado y odiado en México.

“A Chicharito cómo le tiran, la gente dice: ‘Jugó en el Real Madrid y en el Manchester United pero siempre en la banca’. Él es el ejemplo. Leyenda, es el máximo goleador de la Selección Mexicana, ha jugado en los mejores equipos del mundo y es uno de los más criticados de México. Ese es el mayor ejemplo”, indicó el jugador.

El futbolista podría hacer su debut con los Bravos este fin de semana cuando reciban al León el viernes 21 de Agosto en el Estadio Olímpico Benito Juárez, dentro de la jornada 6 de la Liga MX.