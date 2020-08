Susana Rentería se asoma a la ventana luciendo su retaguardia en un pequeño atuendo deportivo

View this post on Instagram

Cuéntenme cuál es su deporte favorito ? Yo amo el gym ( entrenar con pesas ) pero no es un deporte entonces …👀 últimamente también tomo muchas clases de @body.barre 🤍 🩰 Esta cuarentena adopte un poco el deporte favorito que practica mi novio 🎾 Yo tome clases durante varios años cuándo estaba más chica curiosamente también es el deporte favorito de mi papá y también lo practicaba ! También practiqué hace años #voleyball #basketball #gimnasiaolimpica #natación Si pudiera elegir estaría entrenando artes marciales mixtas pero termino llena de moretones y no se aquí en Acapulco donde podría entrenar ahorita 😕 #tenis #tennis #play #game #sports #latina #fitnessmotivation #girly #sexy #hot #cubana #mexicana #morena #brunette #sportwear #nike #babolat #cool #vibes #nice #outfit