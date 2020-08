Venció al cáncer: Tras seis meses de lucha, Cal Ripken Jr. está totalmente recuperado

Cal Ripken Jr., el histórico jugador de los Baltimore Orioles, este jueves dio la gran noticia de que venció al cáncer de próstata.

El legendario pelotero de 59 años de edad y miembro del Salón de la Fama desde el 2007 anunció que está libre de cáncer tras la cirugía a la que fue sometido en febrero pasado.

“Han sido unos meses bastante milagrosos para mí”, expresó Ripken Jr. “Estoy libre de cáncer. La cirugía no podría haber ido mejor; el resultado no podría haber sido mejor, y he vuelto a hacer todo lo que hacía antes”, reveló.

Earlier today during a call with Orioles beat writers, discussing 2131, Cal divulged that in February he was diagnosed and treated for Prostate Cancer. Here are his words on the news. – CRJ, Inc. pic.twitter.com/4zeID602zP

