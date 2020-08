Acusan a latino entrenador de fútbol de abuso sexual de alumna en NJ

Alejandro Almazán, entrenador de fútbol infantil en Nueva Jersey, fue acusado de agresión sexual contra una alumna suya de 11 años,

Según los fiscales del condado Morris, Almazán (33) le estaba dando una “lección de fútbol privada” a la niña y la llevó a un área privada en un campo en las cercanías de Riverdale, el 9 de agosto.

Supuestamente allí hizo contacto con las “partes íntimas del cuerpo” de la víctima sobre su ropa. La niña también afirmó que Almazán le expuso sus genitales.

Ahora enfrenta cargos de agresión sexual, poner en peligro el bienestar de un menor y lascivia, informó Pix11.

#BREAKING

Authorities announced Thursday the arrest of 33-year-old Alejandro Almazan of #PomptonLakes, who is accused of sexually assaulting an 11-year-old girl during a private soccer lesson.https://t.co/ufPMrGb0hF

— New Jersey News Network (@njnntv) August 20, 2020