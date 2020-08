El triste recuerdo que llevó a las lágrimas a Alessandra Rosaldo mientras hablaba con Aislinn Derbez

La cantante no pudo contener el llanto al recordar el difícil momento

Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez presumen de tener una magnífica relación, gracias a ello, ambas han podido convivir en perfecta armonía junto a sus otros hermanos.

Ahora, ambas famosas han realizado un live en Instagram que contó con la participación especial de la hermana de Alessandra, Mariana Sánchez, quien se ha convertido en un pilar indispensable en la vida de la cantante.

La plática entre las tres se concentró en cómo la hermana de Alessandra le dio un giro de 180° a su vida. Todo comenzó cuando ella se mudó a Los Ángeles enfrentó una situación bastante difícil, pues presentaba un fuerte sentimiento de apego con su antiguo hogar.

La cantante contó que en esos momentos ella buscó ayudar a su hermana y de una u otra forma rescatarla: “Al querer yo rescatar a Mariana sin darnos cuenta nos rescatamos mutuamente, me di cuenta yo que, en este afán de querer rescatarte, de querer ayudarte y de sentir mucha impotencia de no saber qué hacer, lo único que me tocaba a mí era estar ahí para ti, incondicionalmente cuando me necesitaras”, recordó.

En medio de estas confesiones fue cuando Mariana comenzó a llorar al recordar lo mucho que sufrió esos momentos. Alessandra por su parte, también soltó unas lágrimas al empatizar con su hermana.