Increíble: hispano a alta velocidad vuela en su auto e impacta segundo piso de hogar en Nueva York

José Argueta García aparentemente iba conduciendo a tal exceso de velocidad que su auto voló y se estrelló contra el segundo piso de una casa en Medford (Long Island, NY).

Argueta, de 22 años, fue arrestado por el choque, del que huyó. Según el reporte policial, iba a exceso de velocidad cuando chocó contra un terraplén de tierra, lo que hizo que su auto volara literalmente hacia el segundo piso de una casa en Bellport Avenue y después aterrizara volcado, justo después de las 8 a.m. de ayer.

Chris Maddox vive allí con sus padres y hermanos, pero estaba trabajando en ese momento. “Ni siquiera podía entender cómo un automóvil golpeó mi casa”, dijo a News 12. “Un millón de cosas pasan por tu cabeza. No sólo golpearon tu casa, sino el segundo piso…”

El golpe abrió un hueco en la pared de la habitación de su hermana, quien estaba durmiendo allí en el momento del accidente. “Ella se despertó con ese impacto, así que sólo puedes imaginar lo traumatizante que es”.

La policía reportó que Argueta huyó a pie de la escena del accidente, pero terminó siendo capturado poco tiempo después.

Milagrosamente no hubo heridos, por lo que Maddox se siente agradecido de que esto no haya terminado siendo peor. “En este momento, sólo agradezco a Dios que mi hermana y mi familia estén bien”.

INCREDIBLE PICTURES: A Patchogue man is under arrest after he lost control of his car and hit the second floor of a Medford home, police say.https://t.co/67GI7Vvp0U

— News12LI (@News12LI) August 20, 2020