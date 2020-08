Ladrón intentó robar a anciana en El Bronx y resultó baleado por ser una ex agente NYPD

Quiso asaltarla y la persiguió hasta invadir su casa, quizá pensando que sería una presa fácil

Una oficial retirada de la policía de Nueva York disparó contra un presunto ladrón después de que intentó asaltarla y la persiguió hasta su casa en El Bronx (NYC).

La ex policía de 63 años estaba parada afuera de su casa en Noble Avenue en Soundview, poco después de la 1:15 a.m. del miércoles, cuando el sospechoso Michael Carter intentó robarla, según el reporte.

Carter (33) ignoró su orden cuando le dijo que retrocediera y en cambio la persiguió hasta su casa mientras ella trataba de huir, dijo la policía.

Presuntamente empujó a la ex agente contra una pared y corrió por la casa, amenazándola con una caja de decodificador de TV.

La ex policía luego sacó su revólver .38 con licencia y le disparó a Carter una vez en el muslo, inmovilizándolo hasta que llegaron los agentes de NYPD.

Carter fue trasladado al Hospital Jacobi para recibir tratamiento y allí mismo lo acusaron de robo y allanamiento de morada. Y la ex policía no identificada fue llevada al Hospital Einstein por tinnitus, reseñó New York Post.