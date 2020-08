Sin sostén, ‘La Felina’ de ‘El Señor de los Cielos’ se atreve a ‘ser libre’ con un ardiente topless

View this post on Instagram

Ayer me preguntaba un periodista : «¿qué has aprendido en este encierro?» y lo primero que pensé fue: «a ser libre». Me dejó esa interrogante dando vueltas y reafirmando que, también he aprendido a valorar, a medir el tiempo, me he vuelto receptiva, selectiva y desprendida. Depurando y deshaciendo ataduras comprendí que es el estado más cercano a la libertad… Y tú, ¿qué has aprendido…? . . . . . . #yo #tu #el #ella #todossomosuno #libres #pensantes #únicos #respetandonos #queriendo #aceptar #valorar #maricelagonzalezactrizcolombiana #actricescolombianas