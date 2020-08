Tormenta Laura: Declaran estado de emergencia y alistan evacuaciones en cayos de Florida

Aunque la mayor parte del Estado del Sol está fuera del cono de incertidumbre de la tormenta tropical Laura, a excepción de los Cayos de Florida y el extremo occidental del Panhandle, según el último pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, la tormenta aún podría traer marejada ciclónica, viento y lluvia al estado, dicen los meteorólogos.

Pocas veces en los récords históricos dos ciclones han llegado al Golfo de México al mismo tiempo.

🌀🌀 The latest forecast from @NHC_Atlantic depicts 2 hurricanes in the Gulf of Mexico at the same time on Tuesday. There are only a few times in recorded history where two tropical cyclones have shared the Gulf of Mexico. Flash(wayyy)back to 1933 to find a similar example. pic.twitter.com/njIn4Vhsyn

