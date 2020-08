Ahora explotó Luis Suárez con la directiva del Barcelona: “Nadie me dijo que quieren prescindir de mí”

Luis Suárez, uno de los jugadores que suena para dejar el conjunto azulgrana este verano tras la debacle de Lisboa ante el Bayern de Múnich, aseguró que, de momento, nadie del club le ha dicho que no cuentan con él para la próxima temporada.

“Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero nadie me dijo que quieran prescindir de mí. Si este es el deseo del club, estaría bien que el responsable que elija hable directamente conmigo”, declaró en una entrevista al diario El País.

Suárez, quien a sus 33 años es el tercer máximo goleador (198) en la historia del Barcelona, cree que su hoja de servicios merece que vayan de cara.

MUCHA ATENCIÓN | Luis Suárez por fin se pronunció abiertamente sobre su situación en el FC Barcelona. El uruguayo NO se plantea marcharse. Su idea actual es seguir. Todavía se siente en condiciones para aportarle al Barça. https://t.co/qYDbCTN16r

“Llevo seis años en el Barça, tiempo suficiente para decir lo que piensan. Mejor así que filtrar si soy uno de los que quieren que salga. Está por ver. Yo también quiero lo mejor para el club y mi idea hoy es seguir, pero si desde el club piensan que soy prescindible, no tengo inconveniente en hablar con los que decidan”, afirmó.

El punta charrúa aún no ha hablado con el nuevo entrenador, Ronald Koeman, pero adelantó que “obviamente” aceptaría un papel secundario en el nuevo proyecto si se da el caso.

“Nadie puede poner en duda mi compromiso con el Barcelona. La competencia siempre es buena y, si el técnico considera que debo arrancar desde el banquillo, no tengo problema en ayudar con el rol que me otorguen. Creo que aún puedo aportar mucho a este club”, concluyó.

Luis Suárez puede gustar más o menos pero el tercer máximo goleador de la historia del Barça (con 198 goles) merece un respeto y no salir por la puerta de atrás. Él no tiene la culpa de que el club no haya acertado en un relevo que le arrebate la titularidad… #fcblive pic.twitter.com/ZwnCpwlcLE

— Albert Rogé (@albert_roge) August 21, 2020