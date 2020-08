Nadie a salvo: anciana es baleada en salón de uñas en Brooklyn

Los tiroteos han subido en todo el estado Nueva York; más del 90% de las víctimas pertenecen a minorías

Una mujer de 68 años recibió un disparo en el tobillo mientras estaba tranquilamente sentada en un salón de uñas de Brooklyn ayer por la mañana, dijo la policía de Nueva York.

El incidente tuvo lugar a las 11:50 a.m. en “QQ Nails”, East New York. La anciana no identificada estaba sentada en el negocio cuando un grupo de hombres disparaban en Pitkin Avenue y Milford Street y la alcanzaron. Ella no era el objetivo previsto, según las autoridades.

Los hombres buscados huyeron hacia el oeste por Pitkin Avenue. La víctima fue trasladada a un hospital local, en condición estable.

“Ni siquiera puedes arreglarte las uñas”, ironizó una fuente policial.

Fue un episodio más en la violencia armada que está azotando a la ciudad. A principios de la semana, el gobernador Andrew Cuomo reconoció un aumento del 60% en las balaceras en El Bronx, 102% en Brooklyn y 54% en Manhattan.

En toda la ciudad, en promedio los tiroteos han subido 79% este año, y más del 90% de las víctimas fueron identificadas como minorías, dijo.

Las balaceras han aumentado en todo el estado Nueva York, incluyendo un alza de 240% en la capital, Albany, dijo el gobernador, citado por New York Post.