Entre la zozobra e inquietud, 24 millones de estudiantes regresan a clases México, serán por televisión

Más de 2 millones de alumnos no cuentan con televisión

MÉXICO – Este lunes 24 de agosto es la fecha en que regresan a clases más de 24 millones de estudiantes, pero será en la modalidad a distancia, debido a la pandemia del coronavirus, lo que representa un reto tanto para el gobierno, maestros, alumnos y padres de familia.

Y es que no todos los alumnos tienen acceso a una televisión y ni pensar a computadora e internet.

De acuerdo a informes oficiales son alrededor de 2 millones de alumnos que no cuentan con televisión en casa.

Pero a pesar de eso la Secretaría de Educación Pública (SEP) garantizó que todos los estudiantes tendrán acceso a la educación, ya que también se dará por radio en las comunidades donde no haya televisión, además de la entrega de cuadernillos en la zonas más alejadas del país.

Pero eso no es todo, el gobierno enfrenta el reto de aceptar y otorgar un lugar en el sistema público a los más de 2 millones de alumnos se estima dejaron las escuelas privadas, por que sus padres ya no pudieron pagar la colegiatura, debido a que se quedaron sin trabajo o bien sus ingreso cayeron considerablemente.

Es así que padres de familia y expertos en educación manifestaron su inquietud por la falta de información sobre el regreso a clases de este lunes, el cual será a través de contenidos transmitidos por televisión en el caso de las escuelas públicas.

Especialistas consideran que aspectos como opacidad, carencia de presupuesto para materiales educativos y herramientas tecnológicas, así como un retraso en la entrega de libros y materiales didácticos generan un ambiente de incertidumbre previo al inicio del ciclo escolar.

Fernando Ruiz, director de Investigación de la organización Mexicanos Primero, indicó que a días de que inicien las clases en un sistema a distancia, los profesores no cuentan con información de los contenidos que se transmitirán por televisión para poder planear didácticamente sus clases.

Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav, cuestiona la opacidad de la Secretaría de Educación Pública.

“La SEP sólo ha dicho que el 80 por ciento de los maestros en el ciclo pasado logró ponerse en contacto con sus alumnos, ¿y qué pasó con el otro 20 por ciento?, ahora, ¿qué ha pasado con las inscripciones?, ¿cuántos han logrado inscribirse?”, señala.

Y es que a pesar de que las autoridades educativos indicaron que para la reasiganción de escuelas, para los alumnos que cambiaron de escuela, responderían a los padres de familia, vía correo electrónico, entre el 19 y 21 de agosto, hasta este 23 de agosto muchos han indicado que sus hijos aún no tiene colegio asignado.

La preocupación es que el lunes 24 de agosto empiezan las clases, cuando hay alumnos que aún desconocen en qué escuela estarán inscritos.

Otros padres también han expresado su preocupación, aunque ya están reinscritos de forma automática, porque cursarán el ciclo en la misma escuela, no han tenido comunicación con los maestros de sus hijos.

La hija de Rosalinda, Sirauqui, entrará a cuarto año y hasta el jueves no tenía asignado a ningún maestro en la Escuela Primaria Felipe Salido, en Huatabampo, Sonora.

“No hemos hablado con los maestros ni con nadie. Nosotros no sabemos qué maestro le va a tocar. El director no sé si tenga nuestros teléfonos porque teníamos grupo de WhatsApp con la anterior maestra que ya no está porque era interina”, dijo vía telefónica.

En tanto, Paulina Díaz Marín -quien su hijo Isander cursará el sexto grado en una primaria en la Ciudad de México-, dijo que hasta el fin de semana no les habían dicho nada sobre cómo comunicarse con sus maestros.

Pero lo más preocupante para algunos padres de familia es la falta de respuesta de la SEP para reincribir a sus hijos que dejaron las escuelas privadas y esperan un lugar en un pública.

Y es que la espera ha sido eterna, ya que desde el pasado de10 julio se lanzó la convocatoria para el cambio de plantel, la cual se cerró el 24 del mismo mes y la respuesta se supone la tendría entre el 19 y 21 de agosto, solo unos días antes del inicio de clases, pero hasta el momento se encuentran en la zozobra de qué pasará con sus hijos.

Aunque tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el secretario de Educación, Esteban Moctezuma han garantizado que todos los estudiantes tendrán cabida en el sistema público, la respuesta no ha llegado.

“De todos modos yo pondré a mi hija a ver las clases en línea en lo que me dan respuesta de la SEP. Es una incertidumbre y angustia que he vivido, ya que no me ha llegado la respuesta de reasignación de escuela. Mi hija pasó a cuarto grado y la tuve que sacar de la escuela privada por falta de dinero, y ahora no me dan respuesta de la SEP”, dijo Mónica Aburto.

