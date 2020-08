Llegada de extraterrestres el 27 de agosto, alerta extraño mensaje en TikTok

Muchos usuarios se han dedicado a compartir información y a intentar analizar los misteriosos mensajes

Una misteriosa cuenta de Tik Tok se ha hecho viral después de alertar por medio de videos con mensajes en código de que algo muy extraño sucederá el próximo 27 de agosto.

Todo pudo pasar desapercibido desapercibido, pero la usuaria de Twitter Karen Daniela, @scarblood, publicó en su cuenta un hilo en donde revelaba los códigos de los misteriosos videos de la cuenta llamada “Help Us”, publicados originalmente en TikTok, según informa Antena 3.

Todo empezó cuando una amiga suya le enseñó un vídeo de la cuenta mencionada. Lo que vio la desconcertó y la espantó, por lo que decidió pedir ayuda y lograr descifrarlo. En realidad se fijó en otra parte del video: el sonido, que claramente, ocultaba un código.

Descifre cada código pacientemente y encontre cada significado (eran 20 videos y 18 de ellos tenían código) pic.twitter.com/V4kPHzVtJO — la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

Además. la mejor amiga de la autora de Karen, notó que esta cuenta seguía a otras 14 cuentas. Entró en cada una ellas y vio que también tenía mensajes extraños. Eran imágenes y videos bastante perturbadores. La traducción del código morse sería: “The truth will be out soon. They’re unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming. Boeing 777 200 ER. August 27″, avisaba el mensaje.

Traducido significaría: “La verdad saldrá a la luz pronto. No son identificables, se comunican. Somos ratas de laboratorio. Ya vienen. Boeing 777 200 ER. 27 de agosto”.

Luego de compartir estos perturbadores mensajes, la cuenta de Tik Tok desapareció. Al ver que la cuenta ya no existía, Karen decidió olvidar un poco el tema, pero luego volvió a comprobar que otra misteriosa cuenta relacionada con la anterior comenzó a subir videos extraños, que al parecer, no tendrían ningún sentido, salvo uno, que contenía coordenadas de Google.

Allí estan las coordenadas y son las mismas que busque ayer donde aparecia un avión estrellado. Vayan a su cuenta para que vean todo mas a detalle. pic.twitter.com/FQ1D8Oumer — la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

Karen se dedicó a buscar las coordenadas y esto fue lo que encontró. ​Aunque la cuenta subió un nuevo video, en realidad ni Karen, que ha estado reuniendo la información, ni nadie, parece saber lo que está sucediendo ni lo que va a suceder.