“Métete a rehabilitación en lugar de volver a boxear”: Julio César Chavez Jr. arremete contra Óscar de la Hoya

Esta semana, Óscar de la Hoya sorprendió a propios y extraños al declarar que a sus 47 años está listo para abandonar el retiro y regresar a los cuadriláteros. “Los rumores son ciertos y voy a empezar a entrenar en las próximas semanas”, declaró el 11 veces campeón.

El regreso del boxeador mexicoamericano entusiasmó a muchos, pero no al hijo de Julio César Chávez, pues el Jr. noqueó a de la Hoya con una polémica declaración en sus stories de Instagram: “Métete a rehabilitación en lugar de volver a boxear”.

En el video, que fue compartido por varios usuarios en twitter, Chávez Jr. también le tunde con todo a Sergio ‘Maravilla’ Martínez, púgil argentino que lo derrotó en 2012 y que regresó al cuadrilátero reciéntemente, llamándolo “viejo ridículo”.

Gracias a todos! He vuelto.

Thank you to everyone. I am back. pic.twitter.com/ABspmjUJBG

— Sergio Martínez (@maravillabox) August 22, 2020