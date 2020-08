Violento y vengativo, así luce el Batman de Robert Pattinson

El primer tráiler de The Batman fue presentado oficialmente en la DC Fandome, en esta ocasión la trama tendrá un nuevo giro respecto al “Caballero de la Noche” y la icónica Gotham.

El protagonista Robert Pattinson apareció al inicio del panel para decir que la COVID-19 atacó en la etapa de producción del filme, asegurando que no sabía que detalles dar o no, por lo que dejaba que Matt Reeves hablara.

Robert Pattinson is #TheBatman. Watch the #DCFandome Teaser Trailer now. pic.twitter.com/vhRXE7YlCA

— The Batman (@TheBatman) August 23, 2020