El momento en que un hombre con un machete es abatido por un policía de Miami

Un hombre de 27 años que empuñaba un machete recibió un disparo de la policía el viernes en un vecindario situado en el suroeste de Miami-Dade. Los residentes del área discuten la actuación de la policía y muchos consideran que fue excesiva.

Una de las personas que habló con los medios locales no solo fue testigo del tiroteo, sino que también capturó el incidente con su cámara Ring.

Home surveillance camera from the scene in SW Miami-Dade shows the suspect never charged police as they claimed.

Deescalation techniques were not used. https://t.co/2tsN9vh2e8 #EnoughIsEnough

— MoneKnows (@Mone_Knows) August 24, 2020