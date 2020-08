Horóscopo de El Niño Prodigio 24 de agosto de 2020

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los doce signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Necesitas restablecer el orden y la paz dentro de ti, así que armonízate porque tu palabra será una herramienta muy poderosa. Hoy te darás cuenta que la puedes usar incluso para la sanación, así que administra bien todo el poder que tiene.

04/20 – 05/20

No desatiendas tus futuras finanzas. Estás poniendo el foco de atención en cuestiones pasadas y eso no podría ser bueno para ti. Si te dedicas a sembrar con la paciencia que te caracteriza, tendrás muchos frutos para cosechar. Sé precavido y mira hacia adelante.

05/21 – 06/20

Ahora con tus encantos podrás conseguir lo que deseas porque las estrellas están favoreciéndote con su luz y con la linda energía que irradias. Pondrás en marcha lo que has pensado y trabajarás por cumplir con aquello con lo que no has podido todavía.

6/21 – 7/20

Es tiempo de ser más reservado sobre tus asuntos personales, no todos tienen que saber qué es lo que sucede con tu vida. Así te evitarás problemas con alguien intolerante que te envidia hace un tiempo. Calladito te ves más bonito, hazme caso.

07/21 – 08/21

Modérate con tus amigos. Estar saliendo por ahí implica poner en riesgo tu salud y eso no es bueno. Además, no cometas los mismos errores en cuanto a los gastos, ni te pases con la diversión. Toma todo con mucha calma.

08/22 – 09/22

Sácale buen provecho a las experiencias que vienes acumulando porque éstas te ayudarán a tomar las decisiones correctas. Deja ya de complicarte y exagerar los problemas, aprovecha este día para despejarte y distraerte.

09/23 – 10/22

Hoy tendrás inspiración para buscar la buena fortuna en un viaje hacia otras tierras. Allí encontrarás lo que deseas y has estado buscando hace tiempo. Se acercan cambios positivos, así que lánzate a hacer todo lo que tienes en mente.

10/23 – 11/22

Continuarás tu proceso de renovación viviendo los cambios necesarios para tu bien, y si llegas a sentirte confundido en algún momento, recuerda que todo tiene un propósito especial en tu vida. Tú no dependes de nada ni de nadie, tenlo en claro.

11/23 – 12/20

Si deseas comprometerte seriamente, reflexiona y piensa bien en lo que tienes que ceder. Hazlo solamente después de estar seguro de los sentimientos de los dos. Si estas solo, vivirás una aventura con alguien deslumbrante.

12/21 – 01/19

Estarás sometido a mucho estrés, así que tómate las cosas con más calma y no te preocupes de antemano por cuestiones pequeñas. Sigue una dieta equilibrada y un plan de ejercicios adecuados que te ayudarán a sentirte mejor contigo mismo.

01/20 – 02/18

Conocerás a alguien que te deslumbrará en todo sentido. Si estás en pareja podrías confundir tus sentimientos, así que ten cuidado con ello, y no busques motivos de discordia con tu amorcito. Si estás solo, mi amor, tienes luz verde para vivir esta nueva experiencia.

02/19 – 03/20

Un remolino de emociones se encuentra rodeando a los que viven contigo. En el hogar pon algo de luz y paz para corregir equivocaciones del pasado. Quita esas nubes en el cielo de tu familia. Tú sabes cómo hacerlo.

